Festa de Réveillon na Chapada dos Veadeiros tem shows e amplo cardápio de alta gastronomia

A passagem de ano novo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, vem ganhando cada vez mais adeptos. Longe das multidões, a programação em um dos pontos turísticos mais famosos do estado tem sido diversa e glamorosa. Neste ano, é o Réveillon Semear que promete trazer diversão e agito para a Vila de São Jorge.

O evento acontece em um dos restaurantes mais tradicionais da região, o Rústico Premium Grill, no dia 31, a partir das 20h. Com ingressos entre R$ 500 e R$ 1.200, a festa é open bar e open food, e oferece alta gastronomia aos visitantes.

Para animar o público, a casa aposta em bandas e DJs para celebrar. Entre as atrações, o grupo brasiliense O Bando. A discotecagem fica por conta de YuMi Project, Maffra e Gabhishak, com estilos que vão do deep house ao brazilian groove.

O destaque, porém, fica para a farta ceia. Uma mesa recheada com castanhas e frutas secas, salada Juliana, salada de arroz negro com camarão, pétalas de bacalhau grelhado, rosbife ao molho de mostarda e morangos, filé alemão com batatas rústicas, entre os pratos, é servida aos participantes.

Para os amantes da comida italiana, o cardápio também conta com opções como risoto de camarão com queijo emmental, mini arancini de costela, ravioli de mozzarella de búfala ao molho pomodoro com pesto de baru e ancho grelhado com molho gorgonzola. De sobremesa a pedida é provar a surpresa de romã e uva, a mini torta de chocolate e o cheesecake de doce de leite.

Para brindar, o cliente tem à sua disposição Gin Tanqueray, vodka Ketel One, gin tônica Tanqueray, drink São Jorge, Aperol Spritz, Cava, espumante, vinho branco, além de cervejas, whisky, shots místicos e ponches.

Os ingressos para o Réveillon Semear 2023 estão disponíveis pelo site Sympla.