Fim de semana do Natal deve ser marcado por fortes chuvas em Goiás; veja regiões mais afetadas

Um dos finais de semana mais esperados do ano se aproxima e, para Goiás, a expectativa é de tempo fechado e chuvas fortes durante as festas de Natal. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

O Centro-Norte do estado deve ser o mais afetado pelas precipitações, que devem cair acompanhadas de raios e rajadas de vento tanto ao longo da véspera natalina, celebrada no sábado (24), quanto da data em si, no domingo (25). Goiânia, Ceres, Rialma, Cavalcante e Niquelândia estão entre as cidades que podem receber o maior volume pluviométrico.

No Noroeste goiano, a região da Chapada dos Veadeiros é uma das preocupações do Cimehgo. Um dos destinos que mais se popularizou entre os escolhem viajar no fim de ano dentro do estado, o local deve ser atingido pelos temporais, o que requer mais atenção dos viajantes durante os passeios.

Municípios no Centro-Sul de Goiás, como Caldas Novas, Itumbiara, Jataí Rio Verde e Catalão, também têm previsão de chuvas, de acordo com o órgão. Contudo, as pancadas serão menos intensas, alternadas com momentos de sol.

O gerente do instituto, André Amorim, faz um alerta à população. “Quem for viajar: faça o trajeto durante o dia e evite viajar durante a noite. A visibilidade, em meio às tempestades, ficará comprometida e acidentes fatais podem acontecer. Se programe, pois não é só Goiás que está enfrentando chuvas como as vistas aqui”, afirma.