Espancado há 5 anos em Anápolis, homem morre após dor de ouvido que não passava

Vítima chegou a dar entrada no HUGOL já desacordada

Thiago Alonso - 12 de maio de 2024

Fachada do HUGOL, em Goiânia.(Foto: Divulgação)

Um homem, de 36 anos, morreu na tarde deste sábado (11), após ser internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

A vítima, que mora no bairro Vivian Parque Etapa I, em Anápolis, deu entrada no Cais Amendoeiras reclamando de fortes dores no ouvido.

Assim, a situação teria começado a piorar, com o homem sendo encaminhado para o HUGOL, em Goiânia, na madrugada do mesmo dia, já desacordado.

Quando perguntado para a irmã da vítima sobre as queixas de dor, ela explicou que ele havia sido espancado por um morador de rua em 2019, e que, desde então, sentia um incômodo no ouvido esquerdo, no qual teria piorado na última noite.

Dessa forma, o homem ficou sob cuidados médicos, no qual foram realizados exames que constataram um edema perilesional (um tipo de inchaço ao redor da lesão).

No entanto, durante o período da tarde, a vítima não resistiu e foi a óbito.

Logo, foi solicitado um exame cadavérico para averiguar o real motivo do falecimento.

O caso seguirá em investigação pelas autoridades competentes.