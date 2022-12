Fortes chuvas em Goiás derrubam pontes, deixam moradores ilhados e causam prejuízo

As fortes chuvas que tomaram conta de Goiás nos últimos dias causaram alagamentos, derrubaram pontes e deixaram moradores ilhados em diversas cidades goianas.

No município de Cavalcante, que fica na região Nordeste, o temporal destruiu o único acesso das comunidades quilombolas para a cidade e causou prejuízos nas plantações.

Vários moradores também relataram que tiveram as residências inundadas, perderam os móveis e estão precisando de doações com cestas básicas e alimentos.

Para diminuir os impactos, a prefeitura da cidade anunciou a construção de três pontes e afirmou que está realizando obras emergenciais durante o período.

Outro município que também foi abalado pelo temporal foi Flores de Goiás, também no Nordeste do estado. Um trecho da GO-236 teve que ser interditado, após as fortes chuvas derrubarem uma ponte que ligava a cidade a Iaciara e Alvorada do Norte.

Em nota ao G1, a Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) informou que uma equipe de engenheiros está na região para avaliar que tipo de medidas emergenciais podem ser feitas para restabelecer o tráfego no local – além da construção de duas pontes.

Já em Formosa, localizado no Entorno do Distrito Federal, feirantes e motoristas tiveram os carros inundados e foram prejudicados.

Para se ter uma ideia, só nos últimos dias, a cidade chegou a registrar 63mm, o que dificultou o tráfego nas ruas por conta dos alagamentos.