Homem de 27 anos morre após confronto com a policiais militares de Anápolis

Um homem, de 27 anos, morreu em um confronto com militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), no início da tarde desta quinta-feira (22).

A ocorrência aconteceu na Rua Assis Brasil, na Jaiara, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o rapaz tem passagem por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

Pelo menos três viaturas da CPE seguem no local.

Mais informações a qualquer momento.