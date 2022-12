Publicado edital com mais de 300 vagas no interior de Goiás

A Prefeitura de Quirinópolis, na região Sudoeste do estado, está com concurso público aberto para preenchimento de 321 vagas.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior em licenciatura.

Os cargos oferecidos são para as funções de: Serviços Gerais (55 vagas); Profissional da merenda escolar (31); Auxiliar Administrativo (20); Professor Pedagogo Educação Infantil e Anos Iniciais (59); Profissional de Apoio (68).

Além delas, existem oportunidades para Assistente de Educação Infantil (62); Motorista de veículos, (08); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais, Ciências Biológicas e áreas afins (01); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais, Matemática e áreas afins (01).

Outras vagas são para Professor do Ensino Fundamental Anos Finais, Letras (Português com habilitação em Inglês) e áreas afins (04); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais, Geografia e áreas afins (01).

Por fim há funções disponíveis para Professor do Ensino Fundamental Anos Finais, História e áreas afins (03); e Professor do Ensino Fundamental Anos Finais, Educação Física e áreas afins (08).

A remuneração oferecida varia entre R$ 1.212,00 a R$ 1.732,95. A carga horária semanal é 30 a 40 horas, dependendo da função escolhida.