Últimos dias para ter desconto em dívidas com a Prefeitura de Anápolis

O Refis 2022 termina no dia 30 de dezembro. O contribuinte de Anápolis que ainda não aderiu ao programa pode renegociar as dívidas com o município até o dia 29.

Os interessados em regularizar a situação junto a Prefeitura devem se atentar ao horário de expediente nas repartições públicas neste fim de ano. Nos dias 23 e 30 há ponto facultativo para os servidores.

O programa oferece a possibilidade de perdoar juros e multas que funciona de forma escalonada: 100% para pagamento à vista; 95% para pagamento entre duas e seis parcelas; 90% para pagamento entre sete e 20 parcelas; 80% para pagamento entre 21 e 40 parcelas; e 70% para pagamento entre 41 e 60 parcelas.

Dívidas negociadas em edições anteriores, cujos saldos já foram apurados por inadimplência, podem ser objeto de refinanciamento.

A adesão ao Refis pode ser feita, presencialmente, no Rápido do Anashopping, no Procon Anápolis e no Centro Administrativo até 29 de dezembro.

Há também a alternativa de negociar pelo Zap da Prefeitura, clicando na opção Rápido e, em seguida, em Refis 2022 e IPTU. Como esse atendimento é feito por servidores municipais, também estará suspenso nos dias 23 e 30 em função do ponto facultativo decretado.

Os cidadãos que tiverem débitos com o município contraídos até o dia 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não na dívida ativa, podem fazer a renegociação.