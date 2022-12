Existem alguns signos que precisam se preparar pois, ainda neste mês de dezembro, haverá uma situação um tanto complicada e poderão ser livrados drasticamente.

Essas casas passaram por uma longa maré de azar neste ano, porém, desta vez, o livramento será grande e perceptível.

Vale a pena lembrar que esse será o pontapé inicial para a chegada de sorte na vida dessas pessoas que listaremos. O ano de 2023 será muito positivo e produtivo para eles.

Diante disso, confira agora se o seu signo faz parte dessa lista que receberá um grande livramento ainda neste mês.

3 signos que precisam se preparar porque terão um grande livramento:

1. Gêmeos

O geminiano recebeu uma dose caprichada de azar neste ano e um dos fatores contribuintes para isso foi a inconsequência dele com as atitudes.

No entanto, nestes últimos dias de 2022, uma boa onda de sorte chegará e um livramento intenso poderá acontecer, seja no trânsito ou de uma possível viagem de última hora.

Vale a pena lembrar que o Mercúrio fica retrógrado no dia 29, então nem pense em criar situações no calor do momento e marcar viagens inusitadas. Isso pode dar muito errado.

2. Câncer

Os cancerianos também sofreram com uma baita onda de azar neste ano, porém, finalmente, conseguirão ser surpreendidos pelo destino e receber um livramento jamais visto antes.

Para eles, será no campo amoroso e/ou viagens não premeditadas. Ouçam suas intuições e não ultrapassem os limites que o coração disser.

Se alguém quiser partir da sua vida nos próximos dias, entenda como um bom sinal de liberdade. Ela realmente não pertencerá ao seu ano de 2023.

3. Aquário

Por fim, para essa casa não será diferente. Os aquarianos não sofreram com tanto azar este ano. Pelo contrário.

No entanto, ainda sim nestes próximos dias poderão ser agraciados com um livramento gigante, no campo profissional e pessoal.

Uma porta se fechará para que uma bem melhor se abra no próximo mês. Reclame menos e agradeça mais!

