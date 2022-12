Chuva volta com força e goianos devem ficar atentos a previsão para este final de semana

A previsão do tempo aponta que a chuva vai voltar com força no final de semana do Natal (24 e 25) em Goiás.

De acordo com o último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), emitido nesta sexta-feira (23), todas as regiões vão sofrer com as precipitações.

No sábado (24), a previsão aponta que o Norte e Oeste do estado serão os locais mais castigados pelas chuvas, com até 45mm. Em todas as regiões a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%.

Goiânia e Anápolis devem receber até 10mm e 08 mm de chuvas respectivamente. Na capital a temperatura fica entre 19ºC e 30ºC, enquanto que em Anápolis os termômetros devem marcar valores entre 18ºC e 27ºC.

No domingo (25), as regiões Norte e Leste podem receber até 50mm. A região Sul será a menos castigada, com “apenas” 12mm.

Tanto em Goiânia quanto em Anápolis são aguardados até 10mm de chuva. Os termômetros devem marcar entre 19ºC e 31ºC na capital e entre 18ºC e 27ºC em Anápolis.