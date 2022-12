Conheça a maior praia artificial da América do Sul que fica em Goiás

Mesmo localizado na região Centro-Oeste do Brasil e longe do litoral, Goiás abriga a maior praia artificial da América do Sul.

Localizado no Lago Corumbá, em Luziânia, no Entorno de Brasília, o Bali Park e Bali Resorts possui uma área de 200 mil m², sendo um dos principais resorts do Brasil.

Desta área total, 24 mil m² são dedicados a praia artificial, que está às margens do Lago Corumbá.

A 80 km de Brasília e pouco mais de 100 km de Goiânia, o resort é uma boa opção tanto para os moradores do Distrito Federal e da capital.

Além da praia artificial, o Bali Resort tem 480 apartamentos, dividido em 10 blocos com 48 apartamentos cada.

Os visitantes também podem desfrutar de restaurantes, lojas, playground, academia e uma vista esplêndida para o Lago Corumbá.