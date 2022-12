Você sabia que existe um truque secreto no WhatsApp que é capaz de desbloquear um menu oculto que está contido na plataforma? Pois é.

Com apenas um único clique, você conseguirá acessar o item que é um segredo para muitos sem que seja necessário baixar outro aplicativo.

A função já está disponível para celulares com sistemas Android e iOS e permitirá com que os usuários tenham acesso a recursos mais rapidamente.

Então, se está curioso para saber como funciona a atualização, o Portal 6 traz aqui o passo a passo para você acessar o recurso.

Descubra onde fica e para que serve o menu oculto do WhatsApp

Um método desconhecido por muitos usuários do WhatsApp pode ajudar os mensageiros que querem navegar pela plataforma de forma mais rápida.

A técnica pode ser aplicada de forma rápida e fácil, sem que nenhum usuário precise instalar qualquer outro aplicativo.

Para acessar a novidade, o primeiro passo a ser seguido é procurar o ícone do aplicativo de troca de mensagens e pressioná-lo durante alguns segundos.

Após fazer isso, o menu com diversas opções irá aparecer na sua tela de forma automática. Depois disso, basta você selecionar uma das opções contidas no ‘menu secreto’.

Dentre elas, estão: “Acessar a câmera”, “Iniciar uma conversa com um contato”; “Verificar informações técnicas do app”; “Criar um atalho de painel de “mensagens não lidas” e “Gerar um atalho para a câmera do aplicativo”.

Dessa forma, você conseguirá ter acesso ao menu oculto do WhatsApp em poucos minutos e a novas funções presentes no aplicativo.

Vale lembrar que além deste recurso, outras novidades, como avatares e links de chamada, foram lançadas na plataforma recentemente e já estão disponíveis para todos os tipos de celulares.

Então, não perca tempo e aproveite as novas atualizações disponíveis no aplicativo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!