Neto ameaça vizinho e avó precisa chamar a polícia para detê-lo em Anápolis

Uma idosa, de 71 anos, precisou acionar a Polícia Militar (PM) para deter o neto, de 33, que estava agressivo e com uma faca nas mãos. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Recanto do Sol, região Norte de Anápolis.

O homem havia invadido uma residência e disse que queria ‘acertar as contas’ com o morador. Ele tirou do lote diversas tábuas de madeira e levou para a calçada, sem dizer o que planejava com os itens.

A avó acionou a PM dizendo que o neto estava embriagado e agressivo. Quando a equipe chegou, o suspeito estava deitado na porta da casa.

Os agentes encontraram uma faca escondida da cintura do suposto autor. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ele.

O homem já foi instruído sobre o local e data em que será realizado a audiência. O caso é investigado pela Polícia Civil.