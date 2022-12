Criminosos se infiltraram no show de Gusttavo Lima e fizeram o limpa em celulares

O que era para ser um momento de diversão se tornou uma dor de cabeça para alguns moradores de Anápolis que estiveram no show do Gusttavo Lima, na noite desta sexta-feira (23).

Pelo menos quinze pessoas recorreram à Polícia Civil para denunciar que tiveram os aparelhos celulares furtados durante a apresentação do embaixador. O evento foi realizado no Centro de Convenções, na região Sul do município.

Inicialmente previsto para acontecer no Estádio Jonas Duarte, o show mudou de local para dar mais conforto para os visitantes. Segundo a Nobel, empresa responsável pela atração sertaneja, o espaço do evento era mais adequado por ser “climatizado e 100% coberto”.

O Portal 6 apurou que a maior parte das vítimas não soube identificar os criminosos, que teriam provocado tumultos para que o furto fosse realizado sem levantar suspeitas. Algumas delas só observaram a falta dos aparelhos momentos depois do crime ou até após o show.

A maior parte dos celulares roubados é de alto padrão e foram retirados dos bolsos das roupas dos denunciantes. Há também relatos de furtos de cartões de crédito, documentos e dinheiro em espécie.

A reportagem tentou contato com a Nobel para verificar se houve ou haverá apoio às vítimas, mas não conseguiu retorno até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestação.