Entregadores da Amazon reclamam de exigência surreal em entregas e fazem alerta

Diariamente milhares de entregas são realizadas pela Amazon, uma das principais empresas do mundo no segmento.

No entanto, os entregadores da empresa estão reclamando de uma exigência surreal estabelecida pelos clientes na hora de receber os pedidos.

Uma reportagem da Vice apontou que os consumidores estão pedindo para que os profissionais dancem músicas do TikTok na hora de realizar a entrega, para que assim sejam gravados por câmeras de segurança.

A prática vem ganhando adeptos na Europa e na América do Norte. De acordo com os trabalhadores, a solicitação atrasa o cumprimento dos prazos estabelecidos para as entregas.

No entanto, temendo retaliações, outros cedem a exigência para não acumular avaliações negativas e consequentemente ser prejudicado no trabalho.