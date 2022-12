Exausto de tanto trabalhar, vendedor adormece e atitude dos clientes ao ver a cena viraliza

Viralizou nas redes sociais recentemente um vídeo mostrando um vendedor de cachorro-quentes dormindo e alguns clientes tendo uma atitude exemplar.

O profissional, pelas cenas, estava nitidamente exausto de trabalhar e sentou na cadeira. Sem perceber, o homem adormeceu, deixando a banca sem atendente.

Alguns jovens que passaram pela rua e assistiam a cena, decidiram o ajudar. Eles começaram a montar os cachorro-quentes para os demais que gostariam de comprar.

Com isso, os solidários conseguiram aumentar as vendas do trabalhador cansado, enquanto ele tirava uma pesada soneca na cadeira.

As cenas comoveram a internet e milhares de usuários elogiaram a atitude empática dos clientes. “Por mais pessoas com bom coração assim!”, disse uma.

Veja!