Pai decide trocar o nome da bebê que perdeu a mãe em acidente e motivo causa indignação

Um pai solo recorreu ao Reddit para pedir opiniões dos internautas após se envolver em um tenso conflito com a família materna da filha. O motivo? Ele quis trocar o nome da bebê depois da mãe morrer em um acidente.

Sem revelar a identidade, o homem iniciou o relato no fórum virtual contando que os dois não eram um casal quando a bebê nasceu. Por isso, a escolha do nome foi exclusivamente da mãe e da avó.

Ele citou que a família da mulher é extremamente inflexível e que chegou a manipular a grávida para que o nome saísse exatamente como desejava e ela cedeu.

Porém, depois de cinco meses de vida da pequena, infelizmente uma tragédia tirou a vida da genitora e a guarda da neném passou a ser exclusivamente do pai.

Diante disso, o homem começou a cogitar trocar o nome da filha e enumerou alguns dos motivos.

“A mãe da minha bebê deu a ela um nome que eu não era muito fã. Era o primeiro nome da avó dela como o primeiro nome e o outro como o nome do meio. Depois, o sobrenome da minha ex”, começou dizendo.

“A família dela realmente a pressionou para dar esses nomes. Dado que não estávamos juntos, eu não tinha nada a dizer”, contou o pai.

“Eu quero dar a ela um nome que vem da minha cultura, a mãe dela era branca enquanto eu não sou e o tom de pele da bebê se parece com o meu. Eu tenho dupla cidadania e vou inscrevê-la para ter também”. pontuou.

“Já pensei em me mudar para outro país e já passo muito tempo lá. Ter um nome dessa cultura irá beneficiá-la”, disse.

Ameaças

O pai contou no enorme desabafo que, depois de tornar pública a hipótese de troca de nome da criança, começou a receber inúmeras ameaças e assédios por parte da família materna da bebê.

“Eles têm me assediado implacavelmente desde então. Eu me comprometi em manter um dos nomes como nome do meio e deixá-los escolher, mas eu gostaria de escolher o primeiro nome dela e dar a ela meu sobrenome”, destacou.

“Eu entendo a chateação deles, mas também sinto que estou fazendo o que é melhor para a criança sobre a qual tenho autoridade exclusiva”, ponderou.

Repercussão

Muitos usuários do Reddit dividiram as opiniões nos comentários. Porém, a maioria votou contra a opção dele. “O nome dela diz respeito à história dela. É a única marca que terá da mãe. Você não pode tirar isso da menina”, disse uma revoltada.

Outros mencionaram sobre compreender o homem, devido à cor e etnia, porém, “basta dar um apelido legal para a filha, não precisaria mudar o nome dela, oficialmente”.