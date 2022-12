Brasileiro que ganhou o ‘pior presente de Natal deste ano’ conta a história: “tô traumatizado”

Pedro Henrique Duarte, do Rio de Janeiro, está sendo apontado como o brasileiro que ganhou o ‘pior presente de Natal deste ano’. Ele contou a história no Twitter e viralizou: “tô traumatizado”

Ocorreu durante a revelação do inimigo secreto, versão contrária do tradicional amigo secreto. A pessoa que saiu com com Pedro foi Milleni, a quem ele apelidou carinhosamente de “psicopata”.

Durante a revelação, ela disse que o inimigo secreto saia muito e que o presente era uma forma de fazê-lo ficar mais casa. Em seguida, contou qual seria o presente.

“Então, eu fiz um B.O. falando que o PH (apelido do Pedro Henrique) tava me perseguindo, falei com meu advogado sobre a questão e blá, blá, blá, blá, blá” (sic).

Todos acharam graça e pensaram ser brincadeira, mas Milenni mostrou o boletim de ocorrência e começou a dar detalhes sobre o procedimento.

Conforme o relato, um agente iria visitar Pedro nos próximos dias e, por isso, ele teria que ficar em casa durante o período para, quando chamado, ir à delegacia e negar as acusações.

“Eu fiquei consternado”, escreveu Pedro, destacando que o grupo de amigos também já estava incrédulo, diferentemente dos sorrisos iniciais.

A namorada dele chegou a chorar com a situação, até que Milleni confessou que o a ocorrência policial era uma montagem para enganar todo mundo.

“Foi loucura, eu quase morri do coração. Foi um presente de inimigo oculto de INIMIGO MESMO. Acabou com meu mental, passei o resto da noite desnorteado (sic)”, disse Pedro.