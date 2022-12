Já começou a planejar como serão as suas férias ao lado do crush no próximo ano? Pois saiba que existem alguns lugares para viajar que são ideais para os casais apaixonados que querem viajar juntinhos.

Afinal, quando estamos em um relacionamento sério, passar um tempinho de qualidade curtindo a pessoa amada é um dos maiores prazeres da vida.

O melhor é que aqui mesmo no Brasil é possível viajar para lugares incríveis e extremamente românticos, o cenário perfeito para expressar todo aquele amor.

Querem curtir a companhia um do outro aproveitando os locais mais incríveis? Então confira a lista que separamos exclusivamente para os pombinhos apaixonados se jogarem em 2023.

Confira os melhores lugares para viajar de casal em 2023

1. Ilha Grande

Ilha Grande é uma ilha completamente incrível e de arrancar suspiros dos mais apaixonados, sendo o cenário ideal para os casais que querem curtir bem juntinho um passeio perfeito de lancha.

Com um visual mais rústico das ruas, e as pousadas mais charmosas que se pode imaginar, o destino é perfeito para um passeio de férias a dois.

2. Bonito

Podemos dizer que o próprio nome já descreve, e muito, esse destino. Bonito é uma cidade simplesmente encantadora localizada no município brasileiro, Rio Grande do Sul.

Na região, as paisagens paradisíacas com águas cristalinas mais parecem um cenário de filme de tão lindas. Além disso, os passeios para casais apaixonados por natureza são surreais de tão impressionantes.

3. Fernando de Noronha

O arquipélago de Fernando de Noronha, pertencente ao estado brasileiro de Pernambuco, é sem dúvidas um dos lugares mais desejados para passeio dos pombinhos.

Por mais que para ir até o destino precise desembolsar um pouquinho mais de dinheiro, tudo vale a pena. Isso porque a região é tão bonita que mais parece um paraíso. Para além da beleza, a energia é impressionante, assim como a gastronomia de arrancar suspiros.

4. Gramado

E é óbvio que uma das cidades mais charmosas do Brasil não poderia ficar de fora da lista de lugares para viajar com o seu mozão.

O município localizado no Rio Grande do Sul é impressionante em todas as épocas do ano, mas o inverno é a estação mais romântica para os casais aproveitarem.

Vale ainda ressaltar que a culinária de Gramado é impecável, com as mais diversas opções de restaurantes que além de produzirem refeições para lá de saborosas, ainda contam com espaços maravilhosos.

