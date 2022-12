Justiça da Argentina condena à prisão perpétua homem que matou goiana em Buenos Aires

O Tribunal Oral e Criminal de Buenos Aires, na Argentina, condenou o boliviano Iver Uruchi Condori, de 32 anos, à prisão perpétua pelo assassinato da goiana Luana Cristina Carneiro de Melo, de 25 anos, ocorrido em 2018 na capital do país.

Segundo informações da agência argentina Télam, o crime foi solucionado após o suspeito confessar que entrou no imóvel para roubar o celular da jovem. Ele disse que matou Luana para que ela não o entregasse.

O boliviano foi condenado pelo crime de homicídio em concorrência com o crime de furto.

A sentença de prisão perpétua foi determinada por três juízes do Tribunal Oral e Criminal. Com a decisão, Condori vai continuar detido no Complexo Penitenciário Federal II Marcos Paz, do Serviço Penitenciário Federal.

A mãe de Luana, Rosemary Carneiro de Freitas, disse à agência argentina que “sempre lutou pela Justiça” e a condenação “representa a persistência dessa luta”. Ela acompanhou todas as audiências do julgamento.

“Em vida, Luana sempre lutou pela justiça e pelos direitos das mulheres. A condenação de seu assassino, para nós, representa a persistência dessa luta˜, disse Rosemary.

Nascida em Jataí, a 320 km de Goiânia, Luana se mudou para a Argentina aos 22 anos, após conhecer uma amiga pela internet.

Ela fez uma viagem para o país e acabou decidindo ficar em Buenos Aires, onde conseguiu emprego de assistente financeira em uma multinacional.

Com informações da Folhapress