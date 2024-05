Corpo encontrado em matagal é de marido suspeito de ter matado pedagoga

Ele estava em estado avançado de decomposição e identificação foi feita através de perícia

Davi Galvão - 11 de maio de 2024

Douglas José de Jesus, de 47 anos, é o principal suspeito do crime. (Foto: Reprodução/Policia Civil)

Após testes laboratoriais e exames de perícia, foi constatado que o corpo encontrado em um matagal pela Polícia Civil (PC), em estado avançado de decomposição, é de Douglas José de Jesus, de 47 anos, investigado por matar e esconder o corpo da esposa, a pedagoga Fábia Cristina dos Santos, de 43.

Em entrevista ao Portal 6, na tarde deste sábado (11), a advogada da família de Fábia, Rosemere Oliveira, afirmou que o cadáver em questão foi localizado em um matagal, em Trindade, próximo ao carro no qual os restos mortais da vítima estavam.

Segundo a profissional, o homem foi encontrado, já em estado esquelético, pendurado em uma árvore, após ter se enforcado. O sepultamento do suspeito ocorreu ainda durante esta manhã.

Em tempo

O casal foi visto junto pela última vez no dia 09 de março. Eles estavam juntos há 27 anos e tinham dois filhos. Momentos antes do desaparecimento, a mulher teria mandado uma mensagem para um deles dizendo: “Me ajude”.

Após o desaparecimento, a advogada da família, Rosemere Oliveira, revelou ter acessado o computador de Fábia e descoberto que a pedagoga era vítima de violência doméstica.

Nas imagens encontradas no aparelho, a vítima aparece com sinais de enforcamento, após Douglas ter tentado matar a companheira enforcada com um fio. As fotos foram enviadas por ela mesma em fevereiro deste ano.

Ainda, o homem também teria enviado ameaças à irmã da vítima, Flávia, após Fábia revelar a ela que o homem havia tentado matá-la.

Na gravação, o suspeito afirma que, mesmo se for preso, conseguirá assassiná-la independente do lugar.

“Qualquer coisa que acontecer comigo Flavinha, cunhadinha do meu coração, ‘cê’ vai morrer. […] Cara vai chegar e vai descarregar uma pistola na sua cabeça aí, sua otária. Lá dentro da cadeia eu mando te matar, em qualquer lugar. Fala alguma bosta de mim pra você ver, você não é a bichona?”, diz.