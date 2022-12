iFood diz o que os clientes devem fazer quando um pedido atrasar

Algo bastante prático, pedir comida online pode provocar algumas dores de cabeça, como por exemplo o atraso do pedido.

Para auxiliar o cliente, o iFood informou o que os clientes devem fazer quando passar por estas situações.

De acordo com a plataforma, o ideal é esperar entre 05 e 10 minutos além do tempo estimado, pois o entregador pode estar a caminho do endereço.

Outra opção dada pelo iFood é entrar em contato com o restaurante pelo chat do aplicativo e conferir se o pedido de fato saiu para entrega.

Caso não haja resposta do estabelecimento ou o tempo exceda bastante a estimativa, a solução é mandar mensagem para a plataforma informando o transtorno.