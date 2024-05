Mãe divide opiniões ao expor motivo de cancelar a festa de aniversário do filho de 8 anos

"Cancelei a festa de aniversário do meu filho de 8 anos porque ele não merece", disse ela

Magno Oliver - 18 de maio de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O aniversário é uma celebração pessoal para comemorar com amigos, familiares e parentes o nascimento de uma pessoa muito querida e amada por nós.

Só que para uma anônima que é mãe de um garotinho de 8 anos isso não vai ser bem assim. Ela fez uma publicação de desabafo no Reddit contando porque resolveu cancelar a festa do filho.

O perfil de nome r/Parenting publicou no fórum de discussões uma atitude que tomou em relação ao comportamento do filho na escola.

O garoto foi tão desobediente, aprontou com tanta gente, que a mãe acabou recebendo chamado na escola para dar explicações.

Ela postou: “Ontem, fomos informados pela escola que ele puxou as calças e a cueca de outra criança. Obviamente, não ficamos satisfeitos com este incidente, explicamos por que ele estava errado e aplicamos a punição apropriada, retirando os eletrônicos. Esta manhã, recebi uma ligação do diretor informando que ele atacou um aluno do jardim de infância no recreio, antes do início das aulas, empurrando-o no chão e batendo nele.”

“A criança está traumatizada. Estou absolutamente fora de mim. Claro, muitas punições virão em sua direção, incluindo cartas de desculpas. Vamos tirar todos os eletrônicos, proibir encontros com amigos, ele terá que trabalhar com o pai fazendo tarefas pesadas e dormir cedo. Também estou procurando terapia para ele. Obviamente, isso é algo sério, então devo também cancelar a festa de aniversário dele?”, perguntou.

Após o feito da publicação, muitos usuários dividiram as opiniões a respeito do que a mãe fez e se aquilo estaria condizente ou não com o castigo do cancelamento da festa.

Alguns elogiaram, enquanto outros disseram que não seriam a melhor ideia pois impactaria negativamente ainda mais para o garotinho.

Um usuário comentou: “Concordo. Você ainda pode comemorar o aniversário e dizer ao seu filho que deixará esse incidente de lado durante a noite, enquanto todos saem e fazem uma pequena festa em família. Seus comentários e os outros abaixo são bons pontos sobre por que uma ‘festa’ não é uma ideia segura ou boa no momento, mas nenhuma criança deveria perder completamente seu aniversário.”

Já outro perfil disse: “Eu cancelaria. Mas não como um ‘castigo’. Eu cancelaria porque você precisa entrar essencialmente no modo de bloqueio para descobrir o que está acontecendo com seu filho e por que ele está agindo assim de repente. Você ainda pode fazer uma pequena comemoração em família, mas ele não vai melhorar até que você saiba o que está errado.”

