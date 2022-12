O ano de 2023 será muito diferente no campo amoroso e pessoal para alguns signos que vão substituir a palavra ausência por frequência.

Essas casas sofreram com muitas decepções nos últimos tempos, mas poderão experimentar o lado doce de um romance saudável muito em breve.

Isso pode até soar um pouco estranho e gerar um grande receio entre os nativos. Porém, é bom lembrar que todos merecem ser felizes e será necessário estar com os corações disponíveis para receber o que o universo tem preparado.

Deixe preso em 2022 todas as relações que não te acrescentam mais. Isso não é egoísmo. É autocuidado e preservação da saúde mental.

Confira agora os signos que vão substituir a palavra ausência por frequência:

1. Câncer

O desafio para essa casa será entender que o amor não machuca. Foram tantas ausências e decepções que boas presenças frequentes poderão parecer mais uma armadilha.

No entanto, não é assim que as coisas funcionam. É claro que sempre haverá pessoas ruins e mal intencionadas, mas não dá para se fechar a todas as possibilidades de boas relações por conta disso.

Se desprenda do seu passado frustrante e se permita conhecer essa pessoa maravilhosa que chegará como um tsunami na sua vida, nativo.

2. Libra

O libriano, nato galanteador, viverá alguns romances neste próximo ano. Mas apenas um será marcante e duradouro.

Entre um crush e outro, a saudade da ex (ou do ex) apertará. Mas siga em frente. Se a história se encerrou, você precisa aceitar isso.

Novas pessoas maravilhosas aparecerão na vida do libriano. Tente ser menos acumulador e viva intensamente os momentos.

Uma paixão intensa poderá despertar o desejo de namorar novamente, esqueça seu passado e concentre no presente. Isso poderá ser excelente para todos.

3. Escorpião

O grande sedutor do zodíaco também vivenciará alguns romances no próximo ciclo e se apaixonará perdidamente antes de se dar conta.

Um relacionamento a distância não será o fim da sua vida. Pelo contrário, isso pode dar certo e ser a oportunidade certa para te tirar da zona de conforto e se mudar.

Não se prive de nada. Viva tudo que o seu coração mandar! Uma pessoa de touro tem tentado invadir o seu coração e a compatibilidade surreal de vocês pode dar uma virada de chave na sua vida.

