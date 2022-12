Uma pessoa ainda não identificada foi salva por uma senhora que estava no Conjunto Maurício Arantes, localizado no município de Rio Verde, Sudoeste do estado. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 22h30 da noite de Natal.

O Portal 6 apurou que a mulher estava em frente ao portão da casa da filha quando observou dois homens brigando com uma terceira pessoa.

Eles jogaram a vitima no chão e começaram a dar chutes e socos, além de pegar um fio de aço e começarem a enforcar o homem.

Nesse momento, a testemunha começou a gritar afim de que eles o soltassem. Assim eles fizeram, o deixando desacordado.

Após diligências pela região, uma equipe da Polícia Militar (PM) conseguiu prender dois suspeitos, ambos de 33 anos. Um deles, inclusive, com uma mochila onde estava o fio de aço encapado.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento em estado grave.