Jovem de 22 anos morre após perder controle do carro e capotar em rodovia goiana

SAMU foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito

Maria Luiza Valeriano - 21 de julho de 2024

Motorista foi arremessado para fora do veículo (Foto: Reprodução)

Um acidente de carro fatal ocorreu na noite deste sábado (20), envolvendo um jovem de apenas 22 anos. O caso aconteceu na GO-206, na zona rural de Caçu.

Conforme testemunhas, a vítima dirigia um Fiat Strada quando, sem motivo aparente, desviou da pista. Neste momento, ao tentar tomar controle do carro, veio a capotar no KM 225.

O impacto foi tamanho que resultou na morte do motorista, arremessado para fora do veículo durante o capotamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

Imagens do acidente mostram que o carro sofreu grandes danos, incluindo todos os vidros estilhaçados.

A Polícia Militar (PM) esteve presente para averiguar o caso, assim como a Polícia Técnico-Científica de Jataí.