Existem alguns signos que precisam chorar para aliviar a dor pois estão esgotados de se fazerem de fortes o tempo todo e isso tem gerado muito desgaste emocional.

Tirar um tempo para viver o luto e sentir as emoções verdadeiramente é essencial nesse processo de tristeza. Somente respeitando as próprias dores e limitações é que as casas superarão o encerramento desse ciclo.

Términos são dolorosos e fingir que nada aconteceu é a pior alternativa para enfrentar essa dificuldade. Diante disso, separamos uma lista com os signos que mais tem dificuldades em se expressar e liberar as emoções acumuladas.

O mais saudável é abrir logo o coração duro e se permitir vivenciar os lutos. Confira!

3 signos que precisam chorar para aliviar a dor de um coração partido:

1. Leão

Esse signo é mestre em se fazer de fortaleza e fingir que é inabalável, independente da perda. O problema é que isso não é nada saudável e pode adoecer verdadeiramente o leonino.

Ninguém é uma máquina. Está tudo se expressar e sofrer com o fim de ciclo. Isso só não pode durar a vida toda.

Desabafar sobre suas dores de um coração partido não o tornará mais frágil, leonino. Amanhã é um novo dia e você poderá vestir novamente a sua armadura de super herói.

2. Virgem

O virginiano é o mais clássico tipo de pessoa que prefere se fechar com suas dores e traumas, ao invés de conversar sobre e dar voz aos sentimentos reais. O que é totalmente injusto consigo mesmo.

É essencial abrir o coração, chorar o que tiver ‘entalado’ e expor os sentimentos para superar um coração partido.

Nenhuma destas ações fará com que você se torne alguém fraco ou vulnerável, apenas um humano com sentimentos.

3. Aquário

A verdade é que o aquariano adora pagar de durão, inabalável e que jamais se amolece com ninguém. Porém, apesar de parecer um iceberg, o aquariano tem emoções também.

Um término é quase sempre traumático e doloroso. E é super válido sofrer por isso temporariamente. Permita-se viver as etapas da vida!

