Conheça a cidade que é um verdadeiro paraíso escondido no Nordeste de Goiás

Goiás é um estado repleto de belezas naturais conhecidas e desconhecidas pelos turistas.

Localizada há pouco menos de 500 km de Goiânia, Colinas do Sul, no Nordeste do Goiás, é um destes paraísos que merece uma atenção especial dos turistas.

Ela está próxima a cidade de Alto Paraíso, que abriga a Chapada dos Veadeiros, um dos principais cartões postais do estado.

Para quem gosta de ecoturismo, a cidade oferece diversas opções de trilhas, cachoeiras, mirantes, serras, rios e lagos.

Associada a Caldas Novas, as águas termais também podem ser encontradas em Colinas. As águas quentes são encontradas com abundância na cidade.

Os apreciadores da natureza selvagem também podem apreciar a formação de diversos cânions que se formam a partir das corredeiras.

Segundo a cultura popular a cidade foi batizada com esse nome por conta do relevo que rodeia a cidade.