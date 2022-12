Homem que foi ver como a filhinha estava pela babá eletrônica acaba descobrindo o segredo sujo da esposa

Um homem, adepto à tecnologia, decidiu parar um horário do dia para verificar como a filhinha estava em casa, através da babá eletrônica, porém o que descobriu foi um segredo sujo da esposa.

Marek Fecko, de 47 anos, vive no Reino Unido com a família e estava no trabalho quando tudo aconteceu. Ele abriu o aplicativo com as câmeras de segurança e flagrou a parceira aos amassos com uma outra pessoa.

Para agravar ainda mais a decepção, o homem ao lado da traidora era um ex-colega de profissão de Marek, o que deixou a vítima ainda mais enfurecida.

Sem se manifestar, o pai foi diretamente até a casa em que vive e pegou os dois em flagrante. Imediatamente, pegou uma faca e ameaçou o ex-amigo.

Mas acredite: o caso piora!

Como ele ameaçou de morte o outro homem, com uma arma na mão, o caso foi parar no Tribunal de Justiça do Reino Unido e as autoridades identificaram que Marek poderia ser um perigo para a ex-parceira.

O traído recebeu uma ordem comunitária de 18 meses, com 120 horas de trabalho não remunerado, e a proibição de se aproximar da vítima.