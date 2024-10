6 erros comuns que quem tem ar condicionado costuma cometer

Embora pareçam simples, tais erros prejudicam o aparelho e aumentam o consumo de energia

Ruan Monyel - 17 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Ter um ar condicionado em casa é o sonho de muitos brasileiros, afinal, com o clima cada vez mais quente, o equipamento é sinônimo de conforto.

No entanto, muitos proprietários acabam cometendo erros que podem prejudicar o aparelho, aumentar o consumo de energia e até mesmo reduzir sua vida útil.

Para evitar grandes problemas e garantir o melhor funcionamento, é importante evitar alguns erros que, embora simples, podem prejudicar o desempenho do ar condicionado.

1. Não limpar os filtros

Um dos erros mais frequentes é negligenciar a limpeza dos filtros, afinal, com o uso contínuo, o equipamento acumula poeira, poluição e resíduos que, além de comprometer a qualidade do ar, sobrecarregam o aparelho.

A recomendação é limpar os filtros pelo menos uma vez por mês, utilizando água e sabão, sem a necessidade de contratar um técnico.

2. Configurar a temperatura errada

Definir uma temperatura muito baixa no ar condicionado, embora pareça adequado, é um erro que sobrecarrega o aparelho e aumenta o consumo de energia.

O ideal é manter a temperatura entre 23°C e 25°C para garantir um ambiente agradável sem gastar energia de forma desnecessária.

3. Deixar portas e janelas abertas

Esse é um erro que pode parecer óbvio, mas acontece com frequência, seja por falta de atenção ou desinformação.

Quando portas e janelas estão abertas, o ar fresco escapa e o ar quente entra, forçando o ar condicionado a trabalhar mais para manter a temperatura desejada.

4. Ligar e desligar o ar condicionado com frequência

Embora desligar o equipamento pareça uma forma de economizar energia, quando isso é feito repetidamente, o consumo pode ser maior.

O equipamento leva um tempo para atingir o clima desejado, e desligá-lo eleva a temperatura, ao ligá-lo novamente, ele consome mais energia para climatizar o ambiente. O ideal é mantê-lo ligado para evitar esse desgaste.

5. Utilizar a potência errada

Cada ar condicionado resfria um espaço específico com base na potência em BTUs, e utilizar um aparelho com capacidade inferior ao recomendado faz com que ele precise trabalhar mais.

Esse erro geralmente ocorre na hora da compra, ou seja, o ideal é consultar um profissional e fazer uma pesquisa. Abaixo está uma tabela básica relacionando metros quadrados à potência do eletrodoméstico:

6. Falta de manutenção regular

Por fim, além da limpeza regular dos filtros, é necessário fazer a manutenção preventiva do ar condicionado para evitar problemas.

Nesse caso, o certo é contatar uma equipe profissional ao menos uma vez por ano, para garantir o pleno funcionamento do equipamento.

