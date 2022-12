Motel publica aviso para o casal que foi embora e levou os lençóis do quarto

“Damos 24 horas ao motorista do gol cinza colidido atrás do lado do passageiro para devolver os lençóis e travesseiros”. Foi este o anúncio que um motel fez e dividiu opiniões na internet.

Apesar de não ser novidade para ninguém que alguns clientes desses estabelecimentos acabam furtando alguns objetos, desta vez o rumo da situação tomou proporções diferentes.

Isso porque a direção de um motel argentino identificou o crime somente depois que os clientes deixaram o local. Então, para não saírem no prejuízo, eles preferiram ser sucintos – deixando uma ameaça levemente detalhada.

Os proprietários ainda deixaram claro que, caso os suspeitos não entregassem os itens furtados, além de terem a identidade revelada, uma queixa formal seria consolidada na polícia.

Repercussão

Como os argentinos, autores do post, não mediram as consequências, sequer imaginaram o cancelamento que isso geraria. Milhares de internautas reagiram indignados na publicação.

“Tudo bem, ninguém deve furtar nada, mas expor identidade dos clientes de um motel só prova que vocês não tem a menor decência e profissionalismo”, disse uma mulher indignada.

“Há outros meios de resolver isso. Sejam éticos”, orientou outro.