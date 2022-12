Passaporte volta a ser emitido pela Polícia Federal; veja onde fazer em Goiás

Menos de um mês após ser suspensa, a emissão de passaportes voltou a ser feita pela Polícia Federal (PF) na última segunda-feira (26).

A expedição havia sido suspensa no dia 1º de dezembro por falta de verbas. A retomada ocorre após a liberação de recursos.

Em Goiás, os passaportes podem ser feitos em Goiânia nas unidades do Vapt Vupt do Shopping Bougainville e do Buena Vista e na Superintendência Regional da PF, no Setor Bela Vista.

Outras duas cidades que emitem o documento são Anápolis, na delegacia do Bairro Jundiaí, e em Jataí, no Sudoeste goiano, na delegacia do Setor Epaminondas.

Atualmente a fila de espera para a emissão é 108 mil passaportes. O documento que identifica o viajante em outros países custa R$ 257, para o passaporte regular, e R$ 334 para o documento de emergência.