Piseiro Mix confirma show com Barões da Pisadinha para abrir 2023 em Anápolis

O próximo ano vai começar em clima de festa em Anápolis. Em fevereiro, a cidade vai parar para curtir as atrações imperdíveis que trarão agito para os anapolinos com o “seu esquema preferido”, o festival de música Piseiro Mix.

Donos de diversos hits como “Recairei”, “Esquema Preferido” e “Já Que Me Ensinou a Beber”, os tão aguardados Barões da Pisadinha são presença confirmada no evento para contar para o público como que é essa “galera do interior”.

A música não para por aí, já que também são atrações confirmadas o cantor sertanejo Dalmi Júnior, além do “rei do eletrofunk”, Fernando Wam Baster.

O Piseiro Mix está marcado na agenda cultural de Anápolis para acontecer no dia 11 de fevereiro, a partir das 20h, no Parque de Exposições Agropecuárias.

Para quem não quer ficar de fora da grande festa, os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos, a partir de R$ 45, por meio do site BaladApp.