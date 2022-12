Últimos dias para participar de Feirão de negociação da Saneago com desconto de até 80%

Os consumidores que ainda possuem débitos com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) têm até o dia 29 de dezembro para participar do Feirão de Negociação da Saneago.

A iniciativa é voltada para todas as pessoas que têm contas pendentes relacionadas ao abastecimento de água ou serviço de esgoto, com data até outubro de 2021.

No caso de pagamentos à vista, a empresa oferece descontos de 70% a 80% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária, conforme a situação de débito. Para esta opção, o cliente deve estar portando a identidade e CPF, além de informar o telefone de contato.

Para parcelamentos, o desconto vai de 20% a 75%, variando de acordo com a situação do débito e a quantidade de parcelas – disponíveis em até 200 vezes. Os consumidores devem apresentar cédula de identidade e CPF, telefone de contato e algum documento que comprove legalmente a propriedade.

Mais informações sobre as negociações podem ser obtidas por meio do 0800 645 0115; ou via WhatsApp, pelo número (62) 3269-9115.