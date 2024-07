Jovens de Anápolis apostam em intercâmbio e conquistam ‘nova família’ no exterior; entenda

Programa faz parte de iniciativa da organização Rotary International e é oferecida por clubes locais

Davi Galvão - 18 de julho de 2024

Mariana Cirino, de apenas 17 anos, foi até a Embaixada Mexicana para conseguir o visto necessário para a viagem. (Foto: Arquivo Pessoal)

Já no dia 14 de agosto, a anapolina Mariana Cirino Alves, de apenas 17 anos, irá embarcar em uma viagem de intercâmbio de um ano para o México e, além de mudar de país, irá também “trocar de pais”, vivendo sob o teto de uma família estrangeira. Paralelamente, em Anápolis, a francesa Clémence Barthele, de 15 anos, vai morar no Brasil, onde ficará na casa da brasileira durante o mesmo período.

Tudo, na verdade, é uma oportunidade proporcionada pelo Rotary, organização filantrópica internacional que, dentre vários projetos, oferece a chance de imersão cultural aos jovens.

“Quando a gente [intercambistas] descobre para onde vamos, temos um treinamento em Brasília, em que conhecemos outros jovens e a equipe [do Rotary] prepara a gente. Eles explicam quais são as nossas obrigações e como devemos nos comportar em outro país. Não necessariamente quem tá no outro país vai entender nossa cultura, mas a gente tem que entender eles”, ressalta a adolescente ao Portal 6.

Romilton Gonçalves, pai de Mariana, explicou que não é a primeira vez que uma das filhas participa do programa e deixou claro que, para ele, a experiência é uma oportunidade não apenas para desenvolvimento acadêmico, mas também para aprender valores pessoais, culturais e de cidadania.

Ele ressalta que um dos diferenciais do programa é justamente o acolhimento familiar, que busca trazer conforto aos jovens.

“A Mariana, quando for para lá, vai chamar eles de pai e mãe, vai ter novos irmãos, assim como a Clémence vai me chamar de pai e eu vou tratar ela do mesmo jeito que eu trataria a minha filha. É uma responsabilidade imensa, mas também é bom saber que, da mesma forma que eu trato o intercambista aqui, minha filha está sendo bem cuidada lá”, declara.

Como funciona o intercâmbio

Romilton faz parte do Club de Anápolis Norte – uma das subseções vinculadas ao Rotary International – e afirma que o programa de intercâmbio para jovens não é exclusivo para filhos de membros e é aberto para qualquer pessoa.

Para isso, é necessário que os interessados procurem um dos clubes – sendo oito instalados no município – e demonstrem interesse, conforme explica o oficial de intercâmbio Wender Maicon Pinheiro Borges.

“O jovem, na idade de 15, 16 anos, se inscreve e começa a se preparar para viajar com 16 ou 17, no máximo, com algumas exceções que aceitam com 18. Daí eles passam por uma prova, de conhecimentos gerais e, a depender da classificação e do número de vagas ofertadas, pode escolher para qual país vai”, diz.

Além disso, ele deixou claro que tanto os menores que vão, quanto os que vem, ficam em casas de famílias já analisadas e aprovadas pelo Rotary, com uma equipe de profissionais constantemente monitorando o desenvolvimento e demandas de cada um.

Os pais dos adolescentes arcam com as passagens, escola, seguro viagem e saúde, além de uma reserva de emergências. Por outro lado, não há a necessidade de se preocupar com custos como alimentação e moradia.

“Não precisa pagar comida, nem hospedagem, porque assim como o seu filho está na casa de outra família, sendo bem cuidado lá, você também está cuidando de outro adolescente aqui. […] Sai de U$ 06 a R$ 08 mil por ano, o que, falando de intercâmbios, é um dos mais baratos atualmente, justamente porque já não tem essa preocupação de hospedagem nem alimentação”, explicou.

Preparativos finais

Já nos últimos dias que passará no Brasil, durante a solenidade da troca de presidentes do Club Anápolis Norte, ocorrida na última quinta-feira (11), Mariana recebeu, do ex-mandatário da subseção, Alex Alexandre Ribeiro, uma parabenização especial, além de um presente de despedida.

Foram dez broches que anteriormente pertenceram a ele e que, agora, ficam nas mãos da geração mais jovem que, segundo o ex-presidente, são “o futuro do Rotary”.

Neste ano, André Luiz Miranda Diniz é quem assumirá a presidência do Anápolis Norte, com o mandato até 2025.