Ano novo é vida nova e passar a virada do ano com o ex é implorar ao universo para continuar no mesmo looping, repetindo os erros do passado, sem chances de evolução.

Quando der 00h, no dia 1º de janeiro, esteja preparado para o recomeço. Histórias finalizadas devem ser deixadas para trás, juntamente das mágoas antigas e frustrações que só pesam a bagagem.

E existem alguns signos que tem muita dificuldade em deixar o passado ir embora, fechar o ciclo com ex’s e recomeçar uma nova história.

Isso claramente é algo que o prejudica muito e impede de dar passos maiores e viver novas histórias, com novos amores e novos sentimentos.

Se você tem o Sol, ascendente, Mercúrio ou Vênus em algumas dessas casas que listaremos, é bom escolher melhor com quem passará o réveillon e dar uma virada de chave na vida. Confira!

3 signos que não podem passar a virada do ano com o ex:

1. Câncer

Os cancerianos são excelentes em tentar manter os relacionamento até não conseguirem mais. Isso é um hábito extremamente tóxico e só causa sofrimentos para os nativos.

Neste fim de ano, por mais que o convite pareça tentador, não invente de se encontrar com o ex. É o mais nítido significado de ‘andar para trás’.

Isso poderá te fazer criar mais expectativas e aumentar ainda mais o sofrimento.

2. Libra

O libriano, naquela incessante vontade de manter o equilíbrio das relações – sem perder o contato com ninguém -, pode cair na bobeira de passar a virada do ano com o ex.

Mas isso é uma péssima decisão. O que está no passado, tem de permanecer por lá mesmo, já que ciclos se encerram e repetir o mesmo erro é uma perda de tempo.

3. Peixes

Por fim, o pisciano – famoso “último romântico da Terra” -, sabe exatamente como se sabotar e escolher dar cinco passos para trás de uma vez.

E o réveillon é uma data muito marcante. Passar com o ex é simplesmente a maior mancada para terminar o ano com chave de bronze.

