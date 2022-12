Clínica Popular da Saúde tem humanização e 22 especialidades para começar 2023 com tudo

O ano de 2022 já está terminando e a Clínica Popular da Saúde se prepara para iniciar o próximo com a mesma qualidade e humanização.

Apesar de ter sido um ano de muitos desafios, a unidade continuou se destacando pelo bom atendimento, além de ter permanecido sempre buscando melhorias e investindo em tecnologias.

E é com todo esse esforço e dedicação que a Clínica Popular está encerrando 2022 com mais de 30 mil atendimentos realizados com preços mais acessíveis e equipes capacitadas.

Ao todo, a unidade conta com 76 médicos e oferta um total de 22 especialidades, além de milhares de exames laboratoriais e de imagem. É um meio de garantir que os pacientes encontrem tudo que precisarem em um só lugar.

A Clínica Popular da Saúde também é a única a realizar ultrassonografias no período da noite e fazer coletas de sangue, para mais de 3 mil tipos diferentes de exames, nos períodos matutino e vespertino.

Para 2023, a clínica também tem objetivo de continuar oferecendo facilidades nos pagamentos. Isso porque os pacientes podem dividir consultas e exames em até 10 vezes nos cartões. Antes, é preciso conferir as condições.

O objetivo é que, no ano que entra, os anapolinos continuem se sentindo acolhidos no local sempre que precisarem passar por atendimentos médicos.

E para agendar consultas e exames, o jeito também não muda. Basta entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.