Conheça a mansão abandonada que vale mais de R$ 50 milhões e é cercada de mistérios

Uma mansão abandonada voltou a repercutir fortemente após uma dupla de youtubers a gravar e mencionar os segredos e mistérios que ela guarda consigo.

Jeremy Abbott e BigBankz, visitou a mansão, de 2,8 mil metros quadrados, abandonada nos EUA. O local tem 10 quartos e 11 banheiros.

“O homem que construiu esta mansão era muito talentoso, graduando-se em uma das melhores escolas de medicina do país. Ele se tornou cirurgião, pai de quatro filhos e até piloto de avião recreativo”, explicou Jeremy.

A mega residência, avaliando em cerca de R$ 50 milhões, foi abandonada após o dono e o filho morrerem em um acidente de avião. Por conta da falta de renda para manter o local tão grande, a viúva e os outros filhos preferiram abandonar o local.

Os youtubers explicaram que houve um morador que viveu lá até 2015. Porém, como o custo era muito alto, ele preferiu abandonar a mansão também, e voltar para a cidade natal.

Ainda na casa há uma enorme piscina coberta, complexo esportivo ao ar livre, garagem para quatro carros, biblioteca de mogno e elevador.

A dupla contou que foram descobertos três carros foram descobertos ainda na propriedade, dois deles de luxo: um Mercedes Benz e um Land Rover (o outro é um VW Beetle).

Mistérios

O que mais chocou é que foi encontrado uma árvore de Natal decorada, justamente no mês de dezembro. Na geladeira, os influencers encontraram garrafas cheias com água, como se houvesse alguém por ali, apesar do total abandono.

“As coisas mais estranhas que encontrei lá dentro não foram os carros de luxo, os móveis exuberantes ou mesmo as TVs de tela plana”, disse Jeremy.

“O que achei mais estranho foram os itens pequenos, como as roupas de grife ainda com as etiquetas, ou os sapatos Dior no armário, ou talvez as joias e um monte de maquiagem cara no banheiro”, completou ele.

“Não faz sentido para mim por que essas coisas foram deixadas para trás, pois poderiam ter sido facilmente embaladas e transportadas para fora de casa sempre que a família fosse embora”, finalizou.