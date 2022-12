Prontuário de psicóloga que faleceu durante exame tem assinatura de médica que não estava no local

O prontuário médico da psicóloga Bruna Nunes de Farias, de 27 anos, que faleceu após passar mal durante um exame de ressonância magnética do coração numa clínica em Goiânia, foi carimbado e assinado por uma médica que não estava no local durante o procedimento. A informação foi dada com exclusividade pelo jornal O Popular.

No documento, datado no dia 21 de dezembro, aparece o nome da vítima, juntamente com outros dados pessoais como idade, peso, nome da mãe e detalhes sobre o exame.

Além disso, o arquivo também consta o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina (CRM) da cardiologista Renata Frota.

Procurada pelo O Popular, a médica negou que tenha assinado o documento e afirmou que está impedida de qualquer atividade profissional por estar de licença maternidade. Ela também disse que irá investigar a situação. A CDI, por sua vez, diz que está colaborando com a investigação.

Bruna Nunes de Farias era servidora pública e morava na cidade de Luziânia, na região Leste do estado. A profissional veio a Goiânia para investigar a causa de dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) que sofreu há cerca de 45 dias.

Ela faleceu na quarta-feira (21), após fazer o exame no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Unidade II, que fica na Avenida Portugal, no Setor Marista.