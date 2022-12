É de conhecimento de todo mundo que o papel alumínio é um excelente agente para nos ajudar em preparações no forno, não é mesmo?

Afinal, usamos esse utensílio na cozinha, já que é barato e muito eficiente para acelerar o cozimento de alguns alimentos.

Bom, mas já passou pela sua mente que esse papel também pode te ajudar na hora de lavar suas roupas?

Pode parecer estranho, mas tem muita gente por aí fazendo isso e se surpreendendo com os resultados!

Entenda por que muitas pessoas estão colocando bolas de papel alumínio na máquina de lavar

Basicamente, esse “truque” por assim dizer é uma forma fisicamente comprovada para aumentar a saúde das nossas roupas.

Isso porque, às vezes, a máquina de lavar pode liberar cargas elétricas que danificam, desgastam e, a longo prazo, causam a quebra de nossas roupas.

Sendo assim, ao colocar bolas de papel alumínio dentro da máquina durante a lavagem é uma forma do papel absorver toda a energia liberada e evitar danos constantes e indesejados em nossas roupas.

Afinal, como usar o papel alumínio na máquina?

Para fazer isso na prática, a primeira coisa a ser feita é preparar sua máquina e roupas para uma lavagem como de costume.

Por exemplo, separando por cores, colocando sabão, amaciante e assim por diante..

Feito isso, adicione no seu tambor junto com as roupas três bolas de alumínio do tamanho de uma bola de golfe.

Nesta etapa, devemos levar em consideração que todos eles devem ter o mesmo diâmetro ou similar.

Assim, feche sua máquina e programe o ciclo que desejar.

Logo, você estará colaborando para a vida útil das suas peças de roupa!

