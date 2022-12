Fogos barulhentos são proibidos em Anápolis e multa para quem descumprir é de R$ 2 mil

Um item bastante comercializado durante as festas de final de ano são os fogos de artifício que colorem o céu na virada do ano.

Em Anápolis, soltar fogos barulhentos é uma prática proibida desde 2020. A multa para quem for pego descumprindo a lei é de R$ 2 mil.

De acordo com o texto aprovado pela Câmara Municipal, os fogos barulhentos são prejudiciais à saúde dos animais e pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois desencadeia reações nervosas.

No entanto, as festas não precisam ficar sem o tradicional item, pois a lei permite os fogos de vista, ou seja, aqueles que produzem efeitos visuais luminosos, mas que não emitem ruídos ou barulhos de baixa intensidade.

As denúncias da prática ilegal podem ser feitas à Gerência de Postura pelos telefones (62) 3902-2237 ou 3902-2549.

Goiás

Em novembro deste ano a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que proíbe os fogos de artifício barulhentos em todo o estado, porém ela só entrará em vigor a partir de maio de 2023.