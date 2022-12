O apelo da mãe da menina coreana que é sucesso no WhatsApp

Todo mundo tem algum amigo que troca bastante figurinhas de WhatsApp com a imagem da garotinha coreana. Se você não tem esse amigo, provavelmente, é você quem manda.

Apesar de ter se tornado uma figura mundialmente conhecida e compartilhada, a mãe da pequena Rohee, de quatro anos, tem pedido incessantemente para não utilizarem a imagem da filha.

Identificada no Instagram como Jinmiran, a matriarca explicou que quis compartilhar as fotos e expressões da filhinha na plataforma em 2019, por achar fofa demais.

E foi exatamente neste ano que Rohee viralizou, se tornando meme em toda a internet. Jinmiran pontua que, apesar do perfil ser público, isso não dá o direito de capturarem as imagens e utilizarem por aí.

“Não copie e capture fotos sem permissão”, diz a descrição da conta do Instagram da mãe, que vive na Coreia do Sul com a pequena estrela da web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 피치의꿈🍑 (@jinmiran_)

Há um motivo por trás

A decisão de Jinmiran não é apenas por ciúmes ou receio. A filha já possui alguns contratos de publicidade e até participou de programas de TV de seu país, então apenas os pais dela têm o direito de reproduzir e usar imagens da menina.

No entanto, apesar de todo o esforço deles, as figurinhas e memes continuam rodando as conversas de WhatsApp do mundo todo.

Veja!