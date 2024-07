O truque para deixar a tábua de carne velha como se fosse nova

Ao invés de jogar o utensílio no lixo, é possível recuperá-lo usando apenas um produto simples.

Ruan Monyel - 22 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicassparavoceaqui)

Quando o assunto é utensílios de cozinha, a tábua de carne é, sem dúvidas, um dos mais úteis e indispensáveis. Afinal, ela é essencial em diversos preparos.

Porém, com o uso constante, é comum que, depois de um tempo, o objeto apresente sinais de desgaste, principalmente as tábuas feitas de madeira.

Mas, ao invés de descartar o utensílio, é possível resgatar o item utilizando uma técnica simples, que faz a tábua ficar como nova.

Muito se fala sobre o quanto os eletrodomésticos ajudam no dia a dia, mas pouco é dito sobre o quanto os utensílios são indispensáveis nas tarefas domésticas.

E quando vamos cozinhar, um dos itens que mais usamos é a tábua de carne, que também serve para cortar outros alimentos.

Porém, por mais nova que ela seja, as marcas de uso insistem em aparecer. Isso inclui rasuras, manchas e odores desagradáveis.

Mas resolver esse problema é mais fácil do que se imagina. Graças a uma dica compartilhada através de um perfil no Instagram (@dicassparavoceaqui), não será necessário jogar o utensílio no lixo.

Para reproduzir o truque em casa é muito simples: você só vai precisar de um pouco de azeite e algumas folhas de papel toalha.

Basta passar um pouco de azeite diretamente na tábua e espalhar por toda a superfície utilizando o papel toalha, deixando-a brilhando.

O azeite hidrata a tábua de carne, tirando os arranhões feitos pela faca e fazendo com que o objeto pareça novo. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus conforti 🅓🅘🅒🅐🅢🅟🅐🅡🅐🅥🅞🅒🅔🅐🅠🅤🅘 (@dicassparavoceaqui)

