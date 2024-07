Pode ser o pior arroz: com esse truque, ele vai ficar soltinho

Independente do tipo, com essa dica você não vai perder qualidade na sua receita

Pedro Ribeiro - 20 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Nandu Andrade)

Um dos itens que mas tem sofrido com o aumento do preço nos supermercados é o arroz.

Por isso, é muito comum que os brasileiros tenham optado com comprar o conhecido “tipo dois”.

Para muita gente, essa variação afeta no sabor e no preparo desse alimento. No entanto, com um truque fácil fácil, não importa a qualidade, o seu arroz vai ficar soltinho.

Para quem não sabe, o arroz do tipo dois, é uma variação desse cereal que vem mais “quebrada”. Dessa forma, ele é mais barato nas prateleiras dos mercados.

Entretanto, pode ser uma boa opção para quem está querendo poupar.

Por isso, fomos atrás de uma excelente dica, e o melhor, ela vale para qualquer tipo de arroz e qualidade que você tiver a disposição.

Bom, esse truque veio do vídeo publicado no Instagram pelo perfil Receituar Home (@receituarhome).

No reels, o arroz é preparado normalmente, porém com um pulo do gato para deixá-lo soltinho.

Depois que você refogar e adicionar água fervente, pingue três gotas de vinagre de álcool e é só isso!

Seu arroz irá fica soltinho.

A publicação conta com mais de 300 mil visualizações e diversos comentários.

Uma seguidora chegou até a afirmar: “Eu também faço isso, fica com gostinho de arroz de restaurante!”

Mas e você, sabia desse truque? Vai testar?

Confira o vídeo aqui:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receituar Home (@receituarhome)

