Prefeitura de Anápolis divulga artistas que receberão Bolsa Cultura em 2023

A Prefeitura de Anápolis publicou no Diário Oficial do Município os nomes que terão a Bolsa Cultura no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Os beneficiários recebem uma ajuda de custo de R$ 400 mensais. Para fazer parte, o artista precisa atender as exigências do programa, como comparecer às apresentações e ser frequente nos ensaios.

As inscrições para aqueles que ainda não são bolsistas acontecem normalmente no início do primeiro semestre do ano. A ação é divulgada sempre pelos canais de comunicação da Prefeitura de Anápolis.

Confira os nomes renovados para 2023

Corpo de baile:

Adam Almeida Da Silva

Ana Luiza Martins Balduino

Kamila Martins Balduíno

Isabella Pinheiro Farias

Laura Oliveira De Carvalho

Marlla Flavia Nascimento Santos

Rávilla Ranniny De Oliveira Alves

Roberta Cristina Da C. Cardoso

Companhia de teatro:

Alessandra Tadeu Sobrinho

Carolina Emboava Lopes

Danilo Leão Diogo

Laís Rodrigues Machado Da Silva

Luiz Felipe Dos Santos Saraiva

Orquestra de violeiros:

Paulo Sérgio F. De Oliveira

Pollyana Alves Calazans

Renan Éric Marinho Arruda

Sara Costa Souto

Thamara Havilla B. Cavalcante

Welligton Soares De Oliveira

Cleidsom Francisco Dos Santos

Denis Ilidio Da Silva Filho

Geraldo Marques Da Silva

Joao Francisco Custodio

João Victor Luiz Silva

Jose Gonçalo Sobrinho

Lucas Nogueira Brandao

Manoel De Jesus Monteiro

Marilia Lopes Monteiro

Odilio Matias Teles

Orlando Ribeiro De Mendonça

Valdevino Pacheco Amora

Victor Gabriel Silva De Paula

Orquestra jovem:

Anna Vitoria Amaral Fonseca

Daniel De Souza Ferreira

Ericka Cristina B. De Carvalho

Flavia Tays Alves

Gabrriel Bruno De O. Miranda

Gustavo B. Do Nascimento

Hevelyn Rodrigues Rosendo

Igor Pereira Machado

Jeanny Vieira Da Silva

Jose Vinicius Maciel Oliveira

Kaio Augusto Dos S. Oliveira

Laura Felix Santos Silva

Leticia Félix Santos Silva

Luana Felix Santos Silva

Matheus Henrique F. Da Silva

Pedro Augusto R. Araujo

Pedro Paulo Nunes Soares

Pedro Vinicius A. Gonçalves

Victor Felipe Moises R. E Silva

Wellington Moises Da S. Filho

Coro Sinfônico de Anápolis:

Ana Carolina Gonçalves

André Luiz Dos Santos Bastos

Barbara Moura Da Silva Cotrim

Cláudio Jesus De Souza Caetano

Daniel Blower Brandão

Delia Ribeiro Da Cruz Endler

Eliton Portela Nascimento

Fernanda O. Mendes E Silva

Gabriel Lima De Andrade

Hueder Silva Soares

Jesimom Bonfim Lemos

Jordana Santos Jardim Ribeiro

Leonardo David Araújo Aguiar

Nayara Stephanie K. P. S. Victor