Família com bebê de 07 meses fica ilhada e é resgatada pelos bombeiros

Uma família, com um bebê de apenas 07 meses, precisou ser resgatada em uma rua alagada no bairro Cidade Jardim, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O salvamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (30).

Dentro do carro estava o casal e a criança. As três vítimas foram retiradas e colocadas em um local seguro.

Após um forte temporal que caiu sob a cidade, uma avenida que liga os bairros Mansões Pôr do Sol ao bairro Pérola 2 ficou totalmente alagada.

Também houve outros veículos que transitavam pelo local e ficaram ilhados com água acima do capô. Todos foram resgatados.

Os militares realizaram gerenciamento dos riscos juntamente com o isolamento e sinalização do local para prevenir acidentes.

A equipe permaneceu no local para esperar até que o nível da água baixasse e a avenida se tornasse segura.