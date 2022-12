Resultado da Mega da Virada ao vivo: assista ao sorteio deste sábado (31)

O resultado da Mega da Virada pode ser acompanhado ao vivo neste sábado (31) nas emissoras de TV e pela internet, no canal do Youtube da Caixa Econômica Federal. A previsão é de que o sorteio tenha início por volta das 20h.

O prêmio deste ano está estimado de 500 milhões, 32% superior aos R$ 378,1 milhões pagos em 2021. A edição 2022 da Mega da Virada sorteará o maior valor da história.

Como nos anos anteriores, o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o resultado da Mega da Virada será dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até às 17h deste sábado.

O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada. O valor dispara à medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 174.420.

Probabilidade

Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões.

Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.

Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, podem resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.