Existem nomes muito comuns no Brasil que facilmente esbarramos com alguém com ele por aí.

O que acontece é que esses termos marcaram gerações e por conta disso muitos papais ficam inspirados na hora de nomear os filhos. Veja!

Conheça o verdadeiro significado de 6 nomes muito comuns no Brasil:

1. Marcela

Começando nossa lista, temos Marcela que também carrega um significado muito forte.

O nome, em resumo, faz referência a uma mulher cheia de força e coragem, já que significa “pequena guerreira”, “jovem guerreira”.

Sem contar que o nome está relacionado a Marte, o deus romano da guerra.

2. Ítalo

Enquanto isso, aqui está o Ítalo que vem do termo italós, que significa literalmente “touro” ou “novilho”.

Por fazer referência ao touro, um animal conhecido por sua força e rapidez, o nome Ítalo está também associado à ideia de força.

Além disso, muitos anos atrás o nome era referência para os romanos, latinos e habitantes naturais da Itália.

3. Emanuel

Emanuel significa “Deus está conosco”, pode-se entender também como “o Senhor está junto de nós” ou ainda “Ele perto de nós”.

Além disso, essa era uma das formas de como Jesus Cristo é chamado no Antigo Testamento, no livro de Isaías, ao tratar das profecias que falavam de sua vinda.

4. Estela/Stella

Estela ou Stella literalmente significa estrela e faz uma referência a Estrela de Belém, que levou os três Reis Magos ao encontro de Jesus.

5. Belarmino

É muito difícil encontrar um Belarmino por aí, convenhamos. Mas esse raro nome anda conquistando muita gente por aí, por isso, ele vem se tornando comum.

De origem larina, quer dizer “belo arminho”; “natural ou habitante da cidade de Ariminun” e “natural ou habitante das proximidades do rio Ariminus”.

6. Helena

Oriundo da Grécia Antiga, o nome Helena é bastante mencionado em histórias da mitologia grega, onde é tratada a história de Helena, filha de Zeus.

Naquela época, ela recebeu o título de “mulher mais bonita do mundo”, por isso, esse nome quer dizer “a reluzente”, “a resplandecente”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!