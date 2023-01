Motorista bêbado perde direção e atinge muro de oficina que fica ao lado de motel em Anápolis

Em uma madrugada agitada após a virada do ano, neste domingo (1º), um homem, de 53 anos que dirigia embriagado, perdeu a direção do volante e atingiu o o muro de uma oficina localizada ao lado do motel Santorini, na região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com o motorista apresentando claros sinais de embriaguez, com hálito etílico, olhos avermelhados e fala arrastada.

Com uma breve consulta do nome do condutor, os militares puderam identificar que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o pagamento atrasado.

O homem foi submetido ao teste do bafômetro e foi constatado que ele realmente se encontrava embriagado, resultando 1,02 mg/L de álcool expelido.

Diante da constatação, o veículo foi recolhido e o condutor teve voz de prisão decretada, sendo então encaminhado para a Central de Flagrantes.