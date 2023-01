Veja o que aconteceu com o adolescente que largou a escola para jogar Fortnite e quanto ele já ganhou

Em 2019, um adolescente de 11 anos largou a escola para ingressar no circuito profissional de Fortnite, um dos principais jogos online do mundo.

A época, o jogador conhecido como ‘benjyfishy’ começou a estudar com um professor particular para treinar e se dedicar aos torneios do game.

Após três anos, ele surpreendeu a todos que o criticaram por largar os estudos tradicionais, ganhando uma quantia significativa de dinheiro.

De acordo com o site 3D Juegos, entre títulos e prêmios individuais ele faturou cerca de US$ 400 mil dólares (pouco mais de R$ 2,1 milhões na cotação atual).

Buscando se desafiar outra vez, ‘benjyfishy’ anunciou que deixará de jogar o competitivo do Fortnite para entrar no circuito do Valorant, outro jogo online batante famoso, a partir de 2023.

Ele também se tornou um dos streamers mais famosos da Twitch, com mais de 3,9 milhões de seguidores na plataforma.