O que parecia ser um ‘beco sem saída’ poderá se tornar uma luz no fim do túnel para alguns signos, que depois de um 2022 difícil, terão um 2023 maravilhoso.

Essas casas astrológicas foram muito desapontadas nos últimos 12 meses e acabaram ficando traumatizadas e até mesmo céticas de um futuro promissor.

No entanto, as esperanças poderão florescer, já que o ano de 2023 poderá ser muito positivo para eles, trazendo sucesso profissional e muito amor.

Sem falsas expectativas, pé no chão e coragem, essas casas tem tudo para ser muito feliz. Por isso, já separamos a lista dos principais signos que serão surpreendidos logo mais.

Confira os 3 signos que depois de um 2022 difícil vão ter um 2023 maravilhoso:

1. Virgem

Neste começo de ano pode ser um pouco mais complicadinho por causa do Mercúrio Retrógrado, que durará até o próximo dia 18 de janeiro.

No entanto, depois desse período de muita confusão no âmbito profissional e das crenças, uma virada de chave importante acontecerá.

Um sonho que estava no papel há longas datas finalmente se tornará realidade e isso pode assustar bastante o virginiano pessimista.

Mas não se acanhe. É hora de sucesso e coisas boas mesmo! Se joga nessa oportunidade e vai ser feliz!

2. Sagitário

O que ninguém poderia imaginar é que o sagitariano, signo de fogo, encontraria alguém do elemento terra. Parece que tudo dará errado, né? Porém, isso poderá te surpreender muito.

Essa paixão dará uma reviravolta na vida do nativo e ele voltará a enxergar a vida com mais leveza. É bom estar preparado para amar muito.

Segredo bônus: vocês viajarão muito logo mais. Apesar de ser completamente pé no chão, esse parceiro do sagitariano embarcará nas aventuras românticas do nativo.

3. Peixes

Os piscianos também serão muito abençoados nesse ano de 2023. Tanto no amor, como no profissional.

Uma pessoa muito sensível e emotiva aparecerá na vida do nativo. Com bastante jeitinho, essa pessoa logo mais ganhará o coração desse signo.

Um namoro estável pode acontecer entre vocês. Porém, cuidado para não se jogar demais e esquecer dos outros planos que tanto tem sonhado. Não vá se esquecer de você, eim?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!